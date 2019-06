Nagold Quadratmeter kostet bis zu 5700 Euro

Verantwortlich für diese Entwicklung aber auch die Dynamik bei den Baukosten: Seit dem Basisjahr 2010 seien diese bei der Errichtung von Neubauten für Wohngebäude bis heute (April 2019) um 26 Prozent gestiegen – mit weiter steigender Tendenz.

Deutlich günstiger da – in bereinigten, absoluten Preisen – der Erwerb von Bestandswohnungen in Nagold und Rohrdorf. Hier ermittelte der Gutachterausschuss eine aktuelle Preisspanne von 1020 bis rund 3000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Womit aber insgesamt die Kaufpreise für Immobilien auch im hiesigen Raum schneller steigen als etwa die Nettokaltmieten für Wohnungen. "Eine etwaige Kaufpreisabschwächung auf dem örtlichen Immobilienmarkt ist in der ersten Hälfte des Jahres 2019 nicht erkennbar", so der Gutachterausschuss in seinem Ausblick.

Hauptaufgabe des Gutachterausschusses ist aber eigentlich die Ermittlung der sogenannten "Bodenrichtwerte", mit denen je nach Lage und Güte die Quadratmeterpreise für Grund und Boden festgelegt werden (als Maßstab zur Orientierung für Immobilien-Käufer und -Verkäufer).

469 unterschiedliche Bodenrichtwertzonen gibt es in Nagold und Rohrdorf, unterschieden etwa nach baulichen Nutzungen (privat oder gewerblich), Waldflächen und Landwirtschaft. Preisentwicklung hier – seit der letzten Erhebung zum Ende des Jahres 2016: Bei aktuellen Quadratmeterpreisen zwischen 50 und 610 Euro (erschließungsbeitragsfrei) für Grundstücksflächen für wohnbauliche Nutzungen ergeben sich Preissteigerungen von 14 Prozent in der Nagolder Kernstadt, von elf Prozent in den Stadtteilen und zwölf Prozent in der Gemeinde Rohrdorf. Die Kaufpreise für gewerblich nutzbare Bauflächen legten im selben Berichtszeitraum in Nagold um rund zehn Prozent zu, in der Stadtteilen um rund acht Prozent und in Rohrdorf um sieben Prozent.

Umsatzplus liegt bei 40 Millionen Euro

Macht für den Berichtszeitraum 2017 und 2018 insgesamt einen Umsatz – bezogen auf alle Immobilien- und Grundstücksverkäufe in Nagold und Rohrdorf – von rekordverdächtigen knapp 196 Millionen Euro für die bereits erwähnten 1040 analysierten Kauffälle. Im Vergleich zum Auswertungszeitraum 2015 und 2016 entspricht das einem Umsatzplus "aller räumlichen und sachlichen Immobilienmärkte" in Höhe von rund 40 Millionen Euro, wobei allein das Kalenderjahr 2018 mit einem Umsatzvolumen von gut 106 Millionen Euro "ein aktuelles Allzeithoch innerhalb historischer Berichtsjahre des städtischen Gutachterausschusses" markiere. Dabei entfällt fast die Hälfte (48 Prozent) des Umsatzvolumens auf den Verkauf von Eigentumswohnungen.

Der Gutachterausschuss ist eine auf der Grundlage des Baugesetzbuchs und der Gutachterausschussverordnung des Landes Baden-Württemberg gebildete öffentliche Einrichtung, die aus unabhängigen, weisungsfreien, marktkundigen und sachverständigen ehrenamtlichen Gutachterinnen und Gutachtern besteht. Er wird hoheitlich tätig und liegt nach seiner Organisationsform gemäß dem Landesverwaltungsverfahrensgesetz außerhalb des Aufbaues der Stadtverwaltung. Weder die Verwaltungsspitze noch der Gemeinderat haben eine Weisungsbefugnis. Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses ist beim Bauverwaltungsamt eingerichtet und hat einen Sachgebietsleiter sowie eine Mitarbeiterin. Der Geschäftsstelle obliegt nach Weisung des Gutachterausschussvorsitzenden, der für den Geschäftsbetrieb und die Vertretung des Gutachterausschusses nach außen verantwortlich ist, die Erledigung der laufenden Verwaltungsaufgaben. Der Vorsitzende und die ehrenamtlichen weiteren Gutachter werden von der zuständigen Stelle auf vier Jahre bestellt.

