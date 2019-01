Nagold Publikum von Theater-Premiere hingerissen

Andreas Lemke und Team schufen mit der multifunktionalen "Himmelstreppe" und Schiebewänden als Prospekt ein geniales Bühnenbild für diese Produktion. In weißem Anzug und Glitzerhut als "Heiligenschein" verkörpert Joachim Krüger den müde gewordenen Himmelsherrn, der immer richten und schlichten muss, was die Menschen vergeigen, und sich von Mephisto überreden lässt, dem grenzenlosen Forscherdrang Fausts Einhalt zu gebieten – und macht damit den Bock zum Gärtner. Daniel von Büchau gibt in der Rolle des durchtriebenen Fürsten der Unterwelt einen mitreißenden Einstand bei "Vorhang auf!", über die ganze Länge des Stücks überzeugend. Schon der rockige Vorstellungssong lässt ahnen, dass einiges aus dem Ruder laufen wird. Thorsten Müller als zur Melancholie neigender Faust, der "schon oft an der Jenseitsschwelle stand", verleiht dem Forscher faszinierend vielseitige Facetten, zwischen Jähzorn, Frust und Euphorie wechselnd (übrigens durch ein Riesen-Textvolumen hindurch). Führt ihm Mephisto doch nicht nur Gretchen als "Kollegin" zu (und gibt dem Unbeleckten gar noch köstlichen Nachhilfeunterricht im Umgang mit Frauen), sondern beflügelt den Doktor zur Gründung neuer Forscherdynastien – nach dem Verjüngungsbad in der Wellness-Oase von Hexe Xenia (Alexandra Berger).