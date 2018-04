Nagold Publikum ist von der Zauberkunst begeistert

Zu Beginn war eine Bühne ohne Hauptakteur zu sehen – bei lauter Musik wurden den Gästen ein paar wichtige Informationen mitgeteilt.

Kaum war der Zauberkünstler aufgetaucht, so ließ dieser auch schon Geld verschwinden. Der Zauberstab wurde auf wundersame Weise zu roten Tüchern, und schon ging das Zaubern mit Geld weiter. An dieser Stelle begrüßte Arnd Röhm ganz besonders die Schwaben, welche er als "maximal sparsam" bezeichnete. Umso schmerzlicher muss es für den Besucher gewesen sein, den vertrauensvoll überreichten 20-Euro-Schein nach kurzer Zeit in der Hand des Zauberers in eine schnöde Quittung verwandelt zu sehen. Doch in einer Schachtel für Spielkarten, die ein anderer Besucher am Treppengeländer fand, war doch tatsächlich genau der 20-Euro-Schein.

Auch mit riesigen Spielkarten verblüffte Arnd Röhm sein Publikum: Sahen die Zuschauer eben noch schwarze Farben, Pik oder Kreuz, so hatten diese sich plötzlich in Herz oder Karo verwandelt.