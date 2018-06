Nagold Public Viewing vor allem in den Kneipen

Denkbar wäre dann, einfach den Parkplatz vor dem Teufelwerk spontan zur echten "Public Viewing"-Arena zu machen – damit auch wirklich ganz Nagold die Chance hätte, gemeinsam mit den amtierenden Titelverteidigern mitzufiebern. "Denkbar", sagt Gräschus, aber das müssten dann die Teufelwerk-Betreiber beantragen "und wir müssten sehen, ob wir es genehmigen könnten". Aber darüber machten sich sicher alle Beteiligten erst Gedanken, wenn zumindest die Vorrunde für die deutsche Mannschaft überstanden sei. Die große Enttäuschung für die Fußball-Nation (dreimal Klopfen auf Holz) könnte ja noch alle Fan-Träume zunichte machen.

Wer es nicht gar so groß möchte, aber doch auch in Gesellschaft das Fußball-Fieber zelebrieren will, ist zum Beispiel im VfL-Vereinsheim am Reinhold-Fleckenstein-Stadion an der richtigen Adresse. Seit gut einer Woche ist Tolis Kelesoglu der neue Pächter der Stadion-Gastronomie. Und natürlich wird sich auch hier in den nächsten Wochen alles um die WM drehen. Die Spiele mit deutscher, französischer und brasilianischer Beteiligung würden auf jeden Fall auf den beiden (ebenfalls zehn Quadratmeter) großen Großbildleinwänden in den beiden Gasträumen übertragen. Wofür Kelesoglu das Lokal dann auch in der Woche etwas früher als üblich – eben rechtzeitig zum jeweiligen Anpfiff – öffnen würde.

Noch ein bisschen beschaulicher wird’s bei diesem Turnier im Nagolder "Bahnhöfle" zugehen, ja immerhin eine offizielle "Arena-Sportsbar", wie Geschäftsführer Michael Ege mitteilt. "Diesmal machen wir nichts draußen", aber drinnen sei auch für bis zu 60 Personen Platz – die auf der eigens für Fussball- und andere Sportübertragungen installierten Großbildleinwand die Spiele der WM verfolgen könnten. Reservierungen werden nicht möglich sein, daher: "Einfach vorbeikommen." Wird’s besondere Aktionen zur WM geben im Bahnhöfle? – "Mal sehen", sagt Ege, "wie enthusiastisch die deutsche Mannschaft das Turnier angeht" – und der Funken auf die Fans überspringt. "Wenn’s wieder ein Sommermärchen wird, werden wir uns schon was Passendes einfallen lassen."

Viele Lokalitäten nutzen ihren Außenbereich

Ähnlich wird es im Restaurant "Olive" in Nagold-Iselshausen aussehen: Als besonderes Highlight für alle fußballbegeisterten Gäste wird hier wie immer zu Europa- und Weltmeisterschaften echtes "Public Viewing" als Freiluft-Angebot stattfinden – nämlich im Garten im Anschluss an die Gasträume. Ganz ähnlich übrigens auch bei den zahlreichen Gastronomen in der Innenstadt, am Vorstadtplatz zum Beispiel oder in der Bahnhofstraße. Große Fernseher stehen fast überall parat, und oft auch größere Leinwände.

Und schließlich lädt auch die Evangelische Kirche in Nagold zum gemeinsamen Fußball-Gucken ein – zumindest bei allen Spielen mit deutscher Beteiligung. Die Übertragung der Spiele erfolgt hier im großen Saal des Lemberg-Gemeindehauses am Remigiusweg. Einlass ist jeweils 45 Minuten vor Spielbeginn. Getränke und Snacks dürfen nach Belieben mitgebracht werden. Bei Rückfragen kann man sich hier an Detlev Börries unter Telefon 07452/2320 wenden.