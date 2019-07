Nagold Premiere für neuen Gemeinderat

Aufregerthema Nummer eins im Wahlkampf war die Schließung des Gertrud-Teufel-Seniorenzentrums. Großmann ist sich sicher, dass die neue Betreuungseinrichtung in Hochdorf kommen wird. Zudem kündigte er ab Herbst weitere Aktivitäten in Sachen Seniorenbetreuung auf der Scholderwiese in Iselshausen an. Danach werde es in der Stadt so viele Betreuungsplätze für Senioren geben wie noch nie zuvor.