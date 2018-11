Nagold Polizei sucht nach Möbelhaus-Einbrecher

Laut Polizei brach der Dieb gegen 23.15 Uhr über ein Fenster in das Lager des Möbelhauses ein. Durch die Möbelausstellung bahnte sich der Täter seinen Weg in die Bürorräume. Dort klebte er vorsorglich mehrere Brandmelder mit Klebeband ab, bevor er begann den Tresor aufzuflexen. Die Geräusche der Flex weckten einen im Obergeschoss wohnenden Mitarbeiter. Dieser alarmierte die Polizei. Obwohl die Beamten sofort alle verfügbaren Einsatzkräften plus Polizeihubschrauber und Polizeihundestaffel in Marsch setzten, fehlt von dem Täter bislang jede Spur.

Hinweise an das Polizeirevier Nagold, Telefon 07452/93050.