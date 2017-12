Nagold Polizei-Option ist für ABG-Eigentümer vom Tisch

Wohngebäude, Pflegeheim, Behördensitz oder doch Hochschule? Sindlinger – ein gebürtiger Nagolder, der in Reutlingen ein Gewerbeimmobilienunternehmen betreibt und das ABG vom Land erworben hatte – hat schon alle Möglichkeiten durchexerziert. Ein Umbau zu Wohnungen wurde schon bald wegen des schwierigen Gebäudegrundrisses verworfen. In den vergangenen Monaten hatte der Investor auch die anderen Nutzungsmöglichkeiten "ein bisschen zurückhaltend" verfolgt, wie er sagt, weil die Nagolder Stadtverwaltung ihn darum gebeten hatte. Wie berichtet, hatte sich Nagolds OB Jürgen Großmann für einen Standort der Kriminalpolizei in Nagold stark gemacht. Neben dem Teufel-Areal hielt Großmann auch das ABG für eine solche Nutzung prädestiniert.

"Das Thema ist immer noch aktuell"

"Diese Option fällt jetzt weg", sagt Sindlinger und will nun die Verhandlungen mit den anderen Interessenten wieder forcieren. So ist er im Gespräch mit einer privaten Hochschule, die ihren Studenten das Fach Nachhaltigkeit im weitesten Sinn vermittelt. Dieses Aufbaustudium ist vor allem für Ingenieure, Architekten, Techniker und Geografen gedacht.