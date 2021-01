Nagold Politiker beneidet sie nicht um deren Job

Vieles hat sich verändert. Rein optisch arbeiten wir nur mit hoher Schutzausrüstung, sprich mit einer FFP2-Maske, die unsere Gesichter verdeckt und viel Mimik auch in der Kommunikation verschwinden lässt. Dazu kommt, dass Corona quasi allgegenwärtig ist. Wir arbeiten mit einer noch knapperen Bettenkapazität, da zwei Stationen isoliert nur für die Behandlung beziehungsweise Abklärung von COVID-Patienten zur Verfügung gehalten werden. Vor allem zu Beginn der Pandemie mussten wir lernen, damit umzugehen, dass niemand Pandemie-Erfahrung hat und wir alle dieses neue Krankheitsbild noch nicht kennen. Das war nicht immer einfach. Mittlerweile haben sich neue Arbeitsabläufe aber auch etabliert. In manchem ist eine gewisse Routine eingekehrt und trotzdem ist es ein anderes Arbeiten als vor der Pandemie.

Bekommen Sie von anderen Menschen Lob für Ihren Einsatz?

Das kann ganz unterschiedlich sein. Ein herzliches Danke, ein Lächeln oder neulich eine Packung Kekse von einer Bäckerei.

Was gibt Ihnen besonders Kraft in diesen Zeiten?

Zu wissen, dass das eigene Tun sinnvoll ist. Dazu Kolleginnen und Kollegen und ein herausragendes Team, das zusammenhält, denn so eine Pandemie ist nur als Team zu bewältigen. Und natürlich die Familie zu Hause.

Und was stört Sie am meisten?

Die Verschwörungstheorie, es könnte alles nur eine große Inszenierung sein, und Corona sei in Wirklichkeit gar nicht so schlimm. Diese Theorie kann ich absolut nicht nachvollziehen. Für uns in der Klinik in unserer täglichen Arbeit ist die COVID-Erkrankung und auch das Sterben sehr real.

Können Sie diesen Zeiten auch etwas Positives abgewinnen?

Die Pandemie mit allen Einschränkungen und allen sinnvollen Maßnahmen zeigt uns, wie schön das alltägliche Leben ohne COVID war. Der Wert vieler Dinge ist mir erst bewusst geworden, seitdem sie nicht mehr möglich sind, wie zum Beispiel unbeschwert ins volle Schwimmbad zu gehen, sich mit mehreren Menschen zum Grillen zu treffen. Außerdem ist es unglaublich, was viele leisten. Alleine in unserem Team konnten 17 Nachtdienste, die innerhalb von zwei Wochen krankheitsbedingt ausgefallen sind, neu besetzt werden. So einen Teamgeist zu erleben ist etwas Besonderes.

Gehen Sie mit der Politik im Umgang mit dieser Pandemie einig oder hätten sie etwas anders gemacht?

Die Maßnahmen halte ich für sehr besonnen und durchdacht gewählt. Entscheidungen mit so einer Tragweite zu treffen, ist äußerst schwierig; kein beneidenswerter Job. Über den Umgang mit Freihaltepauschalen oder ähnliches kann jedoch sicher diskutiert werden.

Werden Sie sich impfen lassen?

Ja. Impfen ist aus meiner Sicht eine der größten Errungenschaften der Menschheit, das war schon vor der Pandemie so und trifft in der aktuellen Situation umso mehr zu.