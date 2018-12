Nagold Pilot-Projekt Eisbahn: Eine Bilanz

Dennoch sei die Zwischenbilanz durchwachsen, so Römmler, eben passend zum Wetter. So hatte anhaltender Regen an gleich drei Wochenenden im Advent Besucher ferngehalten. Deshalb erreichten die bisherigen Zahlen nicht ganz die Erwartungen, wie Römmler einräumt. An zwei Tagen musste die Eisbahn wegen starken Niederschlägen sogar geschlossen bleiben, bedauert der Veranstalter. Das Wasser hatte sich auf der Eisfläche gesammelt.