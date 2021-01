Nagold "Piks gegen Maulkorbgesellschaft"

"Andernfalls werden wir noch in den nächsten zehn Jahren im Herbst mit Masken rumlaufen"

Also alles in bester Ordnung? Nein, sagen vor allem die beiden Mediziner in der CDU-Kreistagsfraktion, eben Bernhard Plappert und mit ihm Otakar Zoufaly, Allgemeinmediziner aus Neubulach. Sie verfolgen die laufende Impf-Debatte, die auch die Leserbriefspalten in unserer Zeitung füllt, mit wachsender Sorge. Ihr Fraktionschef Jürgen Großmann propagiert vorneweg: "Impfen ist der Weg, um aus dieser Pandemie rauszukommen." Gemeinsam stellen sie sich hinter die Impfkampagne der Bundesregierung "Deutschland krempelt die Ärmel hoch."

Otakar Zoufaly titelt gerne pointierter: "Ein harmloser Piks gegen die Maulkorbgesellschaft" sei das. Andernfalls, so prognostiziert er, "werden wir noch in den nächsten zehn Jahren im Herbst mit Masken rumlaufen." Kollege Plappert sieht vor allem in der medizinischen Versorgung an den Kliniken den "Flaschenhals". Schon heute würden in der Urologie in Nagold und auch in der Chirurgie in Calw notwendige Operationen um Monate nach hinten verschoben: "Wir schieben eine Bugwelle vor uns her."

Betten in den beiden Krankenhäusern seien für Patienten nur noch schwer zu bekommen. Angesichts neuer Virus-Mutationen und kaum sinkender Inzidenzzahlen könne aus seiner Sicht allein mit der Impfung ein Zusammenbruch der medizinischen Versorgung verhindert werden. Jetzt sei die "Solidarität der Bevölkerung gefordert".

Sobald Impfstoffe im Kampf gegen die Pandemie zugelassen sind, die auch in einem herkömmlichen Kühlschrank aufbewahrt werden können, fordern die Christdemokraten als zweiten Schritt eine Ausweitung der Impfstandorte über die Kreisimpfzentren hinaus. Dann sollen auch niedergelassene Ärzte, DRK, Reha-Einrichtungen oder Rettungssanitäter Impfstoff verabreichen dürfen.

Wichtig wäre Bernhard Plappert in diesem Zusammenhang, dass alten Menschen, die sich impfen lassen wollen, jetzt hilfreich zur Seite gestanden wird: "Anmeldung mit Handy, Computer-E-Mail das man verifizieren muss – das kann keine Oma mit 80 hinkriegen. Man kann die alten Menschen in diesem Prozess nicht alleine lassen." Hier sei auch Nachbarschaftshilfe gefragt.

Jetzt gelte es, alle Menschen, die sich impfen lassen wollen, auch zur Impfung zu bringen, konstatiert Plappert, während Kollege Zoufaly gegen die "Nörgler und Zweifler" wettert, die eine schräge Debatte anführten: "Es gibt auch noch Idioten, die sich gegen die Masern-Impfung aussprechen."

Aber in einem Punkt gibt es auch fraktionsintern keinen Konsens: in der Frage, ob Geimpfte, wie es Außenminister Heiko Maas (SPD) jüngst vorschlug, privilegiert werden sollen. "Ganz problematisch", findet das Bernhard Plappert, während Kollege Zoufaly dem Maas’schen Gedanken durchaus etwas abgewinnen kann: "Warum sollte man nicht einen Bonus bekommen?" Worauf Jürgen Großmann, zur Fraktionsdisziplin mahnend, die kurze kontroverse Debatte unter Parteikollegen in klassischer Basta-Manier für beendet erklärt: "Wir orientieren uns nicht an Herrn Maas."