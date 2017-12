Nagold Pflichttermin für viele Familien

Groß war der Andrang bei Einbruch der Dunkelheit am Samstag auf dem Vorstadtplatz, von wo aus der Laternenumzug durch die Innenstadt startete. Nach ersten weihnachtlichen Klängen des Bläser-Quintetts der OHG-Senior-Bigband – und angeführt von Fackelträgern der Nagolder Jugendfeuerwehr setzte sich der lange Umzugstross in Bewegung.

Den ersten Halt mit weiteren weihnachtlichen Liedern gab es dann am Gerichtsplatz – und weiter ging es zum Burgplatz, durch die Marktstraße und zum Fabelbrunnen in der Turmstraße, bevor die Teilnehmer am Rathaus eine Feuershow mit Jongleur Willi erwartete.

"Das ist schon ein einmaliges Bild, so durch die illuminierte Innenstadt zu laufen", freute sich Anna Bierig über die große Resonanz. Außerdem erhielten alle Kinder ein kostenloses Glas Punsch. Die Citymanagerin meinte: "Das sind die Kunden von Morgen und wir wollen schon die Kinder an Nagold binden."