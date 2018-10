Nagold Pflasterkleben will gelernt sein

Mit großem Eifer versuchten sich die Kinder an einem Fingerkuppenverband. Aber auch Nasen, Ellenbogen und Knie wurden verarztet. "Man muss Schmetterlingsflügel in die Pflaster schneiden", erklärte die zehnjährige Kathrin. Im Nu sah ihre Übungspartnerin Carla mit den vielen Pflastern aus wie eine Schwerverletzte. Nebenan versuchten sich Finn und Samuel an einem Nasenpflaster. "Es ist einfach schön, anderen zu helfen", meinte Finn.

"Nach diesen acht Unterrichtsstunden beginnt für die Viertklässler der Dienst als Schulsanitäter", so Schlegel. Diesen Dienst übernehmen sie zu zweit oder alleine in den Pausen. Dann sind die Schüler immer abwechselnd mit einem roten Erste-Hilfe-Rucksack auf dem Pausenhof unterwegs, kleben Pflaster, trocknen Tränen oder holen Hilfe.