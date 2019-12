Nagold Pfand-Neuregelung sorgt für Ärger

Nagold - Die Hochdorfer Kronenbrauerei erlebt in diesen Tagen in Sachen Mehrwegverpackung eine Welt der Extreme. Von der Deutschen Umwelthilfe, die ansonsten eher mit durchgedrückten Fahrverboten von sich reden macht, eben mit dem "Mehrweg-Innovationspreis" ausgezeichnet, folgt der Dämpfer für den mittelständischen Familienbetrieb in Nagold-Hochdorf (Kreis Calw) auf dem Fuße.