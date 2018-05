Nagold Paulinchen darf sich über 5000 Euro aus Emmingen freuen

Also legte sich die Emminger Feuerwehr mächtig ins Zeug: Firmen wurden um Spenden gebeten, eine Tombola auf die Beine gestellt und das Kaltwassergrillen organisiert. Am Ende summierte sich ein schöner Erlös, der von der Abteilung auf 5000 Euro aufgerundet wurde. Die wurden jetzt bei der Vatertags-Hocketse in Scheckform an die Initiative "Paulinchen" überreicht. "Mit so einem Erlös hatten wir vorher nicht gerechnet", machte Martin Schroth deutlich, zumal nach der Nominierung nur zwei Wochen Zeit blieben.