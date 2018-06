Nagold Paul Odoeme zu Gast im Dialogforum

Nagold. Vielen Nagolder Christen ist der frühere Nagolder Vikar Paul Odoeme noch bekannt. Doch nur wenige wissen, dass er in Tübingen studiert und promoviert hat. Sein Fachgebiet war damals Menschenrechte und die Mission der Kirche. Zu diesen Themen hat er auch eine umfangreiche Dissertation geschrieben. Seit seiner Priesterweihe in Nigeria im Jahr 1997 beschäftigen ihn die Menschen, die Not leiden und unterdrückt werden.