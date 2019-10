Nagold Parkhäuser haben neue Technik bekommen

Nagold. Eine dieser Veränderungen ist vielen Autofahrern gleich aufgefallen. Die rot-weißen Schranken an den Einfahrten gehen neuerdings langsamer rauf und runter als früher. Stephan Müller (29), neben Michael Schwirkus im neu gebildeten Team für die Betreuung der Parkierungsanlagen verantwortlich, erklärt auch warum: "Das ist gesetzlich so vorgeschrieben." "Das hätte mich auch gewundert, wenn’s in Deutschland nicht so wär’", kommentiert Bürgermeister Hagen Breitling die schärferen Vorschriften, die auch den Einbau einer Lichtschranke vorsehen. So soll vermieden werden, dass – wie in der Vergangenheit mitunter geschehen – eine sich senkende Schranke ein Auto oder gar einen Passanten touchiert. Bis aufs Parkhaus Traube sind alle fünf Anlagen schrankentechnisch schon auf dem neuesten Stand. In dieser Woche will man auch im "Traube"- Parkhaus gleichziehen.