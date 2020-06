Nagold Ortschaftsrat will Blitzer an Bundesstraße

Viel Lkw- und Motorradverkehr

Auch aus dem Wohnumfeld sei man auf die Ortsverwaltung zugekommen, berichtet Bruno Graf. Zwei Gründe führt der Ortschaftsrat an: Beide Ortseingänge haben, so der erste Grund, mit einem hohen Anteil an Lkw-Verkehr und Motorradverkehr zu kämpfen. "Die Wohnbebauung beginnt bereits ein ganzes Stück vor dem Ortsschild und grenzt bei beiden Ortseinfahrten unmittelbar an die Straße an. Die unangemessenen und hohen Fahrgeschwindigkeiten und das ebenso zügige Beschleunigen nach dem Ortsschild führen zu einem hohen Lärmpegel, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden", begründet Graf den Antrag.

Das ist erst mal nur ein Antrag an die Stadt. Daher bremst Graf gleich. "Ob und wann die Anträge umgesetzt werden, entscheidet das Nagolder Ordnungsamt als örtliche Straßenverkehrsbehörde. Da es sich hier um Bundes- und Landesstraßen handelt, müssen jedoch auch die dafür zuständigen Behörden auf Landes- und Bundesebene einbezogen werden", so Graf auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten.