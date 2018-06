Nagold. Beim Nagolder Mittsommer am Freitag, 22. Juni, geht’s auch auf dem Gerichtsplatz rund. Die Gaststätte Waldhorn, die Boutique Lieblingsstück, die Galerie Kunschtart und Velologe laden ein zur Open Stage am Gerichtsplatz. "Jeder, der Lust hat, kann vorbeikommen und Musik machen", so Manuel Gauß von Velologe. Gesetzt sind bereits Davide Frontini als "DFront DJ", Michael Ohngemach und Magarita Haptko mit russischen Volksliedern und Yannik Stadlmaier, der einen Trommel-Workshop anbieten wird. Instrumente stellt das Youz. Fragen beantwortet das Team unter Telefon 07452/8 87 85 37.