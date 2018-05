Nagold OHG-Vokalensemble in Talheim zu Gast

Nagold/Horb-Talheim. Am Freitag, 18. Mai, gibt das Vokalensemble des Otto-Hahn-Gymnasiums Nagold ein Chorkonzert in St. Michael und Laurentius in Horb-Talheim. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, und der Eintritt ist frei. Der mehrfach auf nationalen und internationalen Wettbewerben ausgezeichnete Jugendchor steht unter der Leitung von Matthias Flury. Konzertreisen führten das im Jahr 2009 gegründete Ensemble bereits nach Belgien, England, Schottland, Frankreich und Dänemark.