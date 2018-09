Nagold Ökumene vor Ort

Am Samstag, 22. September machen sich deshalb Wanderer aus Schietingen, Hochdorf, Gündringen, Mötzingen und Vollmaringen auf den Weg zur Londorfer Kapelle. Sie werden zwischen einer halben und knapp anderthalb Stunden unterwegs sein. Gemeinsam wird dann ab 17 Uhr ein Gottesdienst in der Kapelle gefeiert. Danach sollen sich die Wanderer und Besucher noch gemeinsam bei einem Vesper stärken, bevor sich die Gruppen wieder auf den Heimweg machen.

Wer die Kapelle zu Fuß nicht erreichen kann oder will und an dem Gottesdienst teilnehmen möchte, kann sich an das jeweilig zuständige Pfarrbüro wenden, es werden Fahrdienste eingerichtet.

Treffpunkte zur Wanderung sind in Gündringen am Rathaus um 15.30 Uhr, in Schietingen am Gemeindetreff um 15.10 Uhr, in Hochdorf am Gasthof Krone um 15.30 Uhr, in Vollmaringen an der Kirche um 16.30 Uhr, in Mötzingen am katholischen Gemeindehaus um 16.15 Uhr.