Nagold Nur knapp 80.000 Besucher im Badepark

"An solchen Hochfrequenztagen kommt das Personal an seine Grenzen", erklärt Matthias Müller. Aus diesem Grund wird im nächsten Jahr ein Sicherheitsdienst beauftragt. Zwar kam es laut Stadt zu keinerlei Zwischenfällen, jedoch mussten an der Badepark-Kasse immer wieder Diskussionen bezüglich der Eintrittspreise geführt werden, was an heißen Tagen dann eben auch zu langen Warteschlangen führte.

Um die Situation im Eingangsbereich zwischen Kasse und Drehkreuzen zu entzerren, ist geplant, die Kasse sowie die Ticketautomaten zu verlegen. Angedacht ist darüber hinaus, das Verkaufssystem so zu digitalisieren, dass Eintrittskarten auf das Handy geladen werden können. "Verschiedene Systeme und deren Umsetzung werden derzeit geprüft", teilt die Stadt Nagold mit.

Doch nun steht erst mal die Wintersaison an. Nach zweiwöchiger Schließung ist das Bad wieder geöffnet. Saisonkarten können bis Sonntag, 6. Oktober, von 15 bis 18 Uhr gekauft werden. Von Dienstag, 8. Oktober, bis Freitag, 11. Oktober, werden die Eintrittskarten für die Wintersaison von 9 bis 12 Uhr verkauft. Erhältlich sind Einzeleintrittskarten, 10-er Karten und Saisonkarten.

Kinder bis zum sechsten Geburtstag haben im Badepark freien Eintritt.

Massagedüsen sorgen für Wohlbefinden

Außerhalb der Vorverkaufszeiten können Saison- oder Jahreskarten inklusive der anfallenden Gebühr auch beim Bademeister zum Wiederaufladen abgegeben und beim nächsten Besuch im Badepark abgeholt werden.

"Neben dem Innenbecken mit Stimmungsbeleuchtung können sich Badegäste auf das Warmaußenbecken freuen, das mit 29 Grad angenehm temperiert ist. Zusätzlich sorgen dort Massagedüsen für Wohlbefinden", wirbt die Stadt für ihr Bad. Für die ganz kleinen Besucher steht ein Babyplanschbecken zur Verfügung. Jeden Donnerstag ist Warmbadetag, dann beträgt die Wassertemperatur des Innenbeckens 31 Grad Celsius.

Das erste Candle-Light-Schwimmen findet am Donnerstag, 7. November, von 19 bis 22 Uhr bei Kerzenschein, sanfter Musik und einem Glas Sekt statt. Weitere Termine sind am 5. Dezember, 2. Januar 2020 und 6. Februar 2020.