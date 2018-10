Nagold Nur beim Biomüll gibt es keinen Spitzenplatz

Kreis Calw. Die Präsentation der Abfallbilanz ist seit vielen Jahren für die Abfallwirtschaft im Kreis Calw eine Bank, wenn es darum geht, mit guten Nachrichten aufzuwarten. Wie schon in den vergangenen Jahren war auch die Bilanz 2017 wieder gespickt mit Spitzenplätzen für den Kreis Calw.

Um die Daten besser miteinander vergleichen zu können, hat das Land die Kreise in Baden-Württemberg – die Land- und Stadtkreise – in drei unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Neben den kreisfreien Großstädten wurden die städtischen Kreise und die ländlichen Kreise untereinander verglichen. Der Landkreis Calw wurde dabei in die Kategorie "Städtischer Kreis" eingestuft.

Dabei schaffte der nicht mit einer flächendeckenden Sperrmüllabfuhr ausgestattete Landkreis Calw – Sperrmüll wird nur auf Bestellung abgefahren – auf dem Sektor Haus- und Sperrmüll mit einem Aufkommen von nur 65 Kilogramm pro Einwohner den geringsten Wert im Land und wurde deshalb auf Platz eins gelistet. Ein Jahr zuvor lag der Wert bei 66 Kilogramm. Der Landesschnitt liegt bei 139 Kilogramm.