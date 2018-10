Nagold Noch größer und noch attraktiver

Eine schöne Geschichte, eine traurige Geschichte. Das gar nicht so schön anzusehende Burgfräulein der auf der Nagolder Burg einst residierenden Grafen zu Hohenberg. Die sich lieber unten im Ort bei den Menschen aufhielt, als oben in der hochherrschaftlichen Burg. Symbolträchtig auch für den Urschelherbst: zu Gast sein in den Häusern der Kaufleute und Handwerker, auf den Straßen der Stadt. Wo das Leben wohnt, sich die Menschlichkeit freut. Die wüste Urschel war eine Wohltäterin den Nagolder Bürgern, erzählt Stadtführerin Bruckner. Ein Wohltäterin, die aber selbst dereinst am Ufer der Nagold an ihrem Lieblingsplatz am gebrochenen Herzen gestorben sein soll.

Das Fest war dieses Jahr auch insgesamt noch ein bisschen größer, noch ein bisschen attraktiver, noch ein bisschen bunter. Die Burgstraße hinauf zum Beispiel, der Gerichtsplatz – auch hier erstmals das (im wahrsten Sinne des Wortes) "bunteste" Treiben des Publikumsmassen. Kunst entsteht dort live vor den Augen der Passanten.

Die Nagolder Stadtkapelle tritt dort auf, später die Emminger Trachtenkapelle. Am Sonntag wieder ganz andere Gruppen. Jede Minute ein anderes Highlight, hat man das Gefühl. Man kann gar nicht alles miterleben sein.

Die einzigen, die bei dieser ungemein abwechslungsreichen Veranstaltungs-Programm wohl nicht auf ihre Kosten gekommen sind: die beiden Steppkes – vielleicht vier, fünf Jahre alt – die mit großen Augen und offenen Mündern das Informationsfahrzeug des Landeskriminalamtes (LKA) Baden-Württemberg am Übergang von Burgstraße zum Gerichtsplatz bestaunten. Und den LKA-Beamten Löcher in den Bauch fragten. Wichtigste Frage: Wo denn das richtige Polizei-Auto mit dem Blaulicht bitteschön sei. Sie hätte keines dabei, nur ihren großen Info-Truck zur Einbruchsprävention, gestehen die Beamten ein. Vielleicht beim Nagolder Polizei-Revier am Oberamteiplatz mal schauen, da müssten eigentlich "richtige" Polizeiautos stehen. Was sich die beiden Steppkes – an der Hand ihrer Eltern – nicht zweimal sagen ließen.