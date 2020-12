Nagold Nichtstun ist für sie keine Alternative

Im ersten Lockdown lief das Geschäft noch besser, erklärt Petra Geisler. Insbesondere unter der Woche sei die Nachfrage momentan niedrig. So gab es Tage, an denen es weniger als zehn Bestellungen gab. Am Wochenende laufe es deutlich besser. Sonntags gehen bis zu 60 Bestellungen ein. Die Kunden wissen ihr Angebot zu schätzen. Die Rückmeldung sei positiv. Es gibt auch Gäste, die regelmäßig bestellen, weil sie das Naturfreundehaus in diesen Zeiten unterstützen möchten, erzählt Petra Geisler.

Zusätzlich zur gewöhnlichen Wochenkarte gibt es als "Highlight" einen Gänsebraten, der den Kunden nach Hause geliefert wird. Dieses "Gänse Taxi" bietet sie in Zusammenarbeit mit dem Wolfsbergstüble an.