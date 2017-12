Nagold Nicht nur Lando fehlt die Sicherheit

Nagold. Er hat den Knall immer noch im Kopf, als er und sein treuer vierbeiniger Begleiter von dem Auto erfasst wurden. Dabei, sagt der 57-Jährige, "hat Lando alles richtig gemacht." Er blieb stehen, als das Auto an der Ecke Burgstraße/Bahnhofstraße von links kam. Brei hörte, wie ein anderes Auto ziemlich schnell die Bahnhofstraße herunterfuhr. Der Fahrer in der Burgstraße achtete nur auf dieses Auto, nicht aber auf Brei und "Lando" – und wollte noch schnell rechts in die Bahnhofstraße einfädeln. Kurt Brei spürte den Schlag in die Seite, versuchte vergeblich sich an etwas festzuhalten – "greif mal als Blinder irgendwohin" – und knallte schließlich mit dem Kopf auf den Boden.

Erst im Krankenhaus kam er wieder zu sich. Seither tastet er sich wieder ins Leben zurück. Dem Autofahrer hat er längst verziehen. Auch die Prellungen, die ein zweihändiges Schreiben in Blindenschrift schier unmöglich machten, schwellen langsam ab. In den ersten Tagen sprach er sich Mut zu. Wie so oft. "Das steckst du weg", hat er sich gesagt. "Das geht irgendwie vorbei". Nur eben in der Psyche nicht.

Brei, der bei einem Unfall vor 40 Jahren sein Augenlicht verlor, hat außerhalb der eigenen vier Wände gelernt, sich auf seinen Hörsinn zu verlassen – und auf seinen Blindenführhund, der in monatelanger Ausbildung auf diese verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet wurde.