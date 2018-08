Nagold Nicht nur er wünscht sich die Rückkehr

Bauen kann er auch auf den Nagolder Rechtsanwalt Rainer Schmid, der nach der Abschiebung von Peci das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verklagt – letztlich mit Erfolg. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe erklärte die Abschiebung des jungen Albaners für unrechtmäßig. Grund: Peci hat den Ablehnungsbescheid für seinen Asylantrag offensichtlich nicht persönlich erhalten oder wie es das Gericht formulierte "mangels wirksamer Zustellung" sei der ablehnende Bescheid nicht wirksam. Zurückzuführen sei das auf etliche Unkorrektheiten des zuständigen Postbediensteten – oder auch auf das Fehlen eines Leiters der Flüchtlingsunterkunft, wie Unterstützer Tobias Weißenmayer bemängelt. Bei dem hätte der Postbedienstete den Bescheid auch korrekt abgeben können.

Mit dem Karlsruher Urteil in der Tasche wäre es dem jungen Albaner eigentlich möglich und erlaubt, nach Deutschland zurückzukehren. Doch Peci hängt in Albanien fest, hält sich als Fleischkurier über Wasser, liefert nach eigenen Angaben täglich eine Tonne Fleisch aus, für zehn Euro pro Tag. Seinen Lohn teile er mit der ganzen Familie, da es dort kein anderes Einkommen gebe, so Peci in einem Schreiben an Tobias Weißenmayer. Durch die Ausbildung in Deutschland wolle er ein Einkommen erzielen, mit dem er seine Familie so unterstützen kann, dass seine Schwester die Schule finanzieren könnte.

"Alle Beteiligten hätten schon wieder ein ganzes Jahr verloren"

Einen Termin für die Ausstellung der nötigen Papiere für die Ausreise nach Deutschland hat er bei der Botschaft längst beantragt, der Antrag wurde auch bestätigt. Doch seitdem passiert nichts. Die deutsche Vertretung vor Ort rührt sich einfach nicht..

Und jetzt drängt die Zeit. Denn am 1. September beginnt das neue Ausbildungsjahr. "Und wenn er bis dahin nicht in Deutschland ist, hat Peci keinen Job und die Firma Reichle schon wieder keinen Auszubildenden", ärgert sich Tobias Weißenmayer. "Dann hätten alle Beteiligten schon wieder ein Jahr verloren."

Auch wenn der Termin unmittelbar vor der Tür steht, die Hoffnung haben Weißenmayer und Schmid nicht aufgegeben, dass Marcel Peci tatsächlich bald nach Deutschland kommen kann.