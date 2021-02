Nagold Nicht alles gesetzlich Machbare ausgereizt

Wie in allen Bereichen der Gesellschaft, ob Familie, Schule, Beruf, Verein finden Sie auch innerhalb der Kirchen Menschen, die mal mehr mal weniger besorgt oder leichtfertig mit Corona umgehen. Die Kirchen spiegeln hier die Gesellschaft wider.

Das Singen und auch die Gemeinschaft haben bei den Freikirchen eine besonders hohe Bedeutung. Kann das eine Rolle spielen?

Das gemeinsame Singen im Gottesdienst ist nicht nur in den Freikirchen, sondern in allen Gemeinden ein wertvoller verbindender und beliebter Teil des Gottesdienstes, da hier der Glauben in Gemeinschaft zum Ausdruck gebracht wird. Dies ist gerade auch in diesen Pandemiezeiten ermutigend. Ob dies in den angesprochenen Fällen eine Rolle spielt, kann ich nicht sagen. Wir in der Christusgemeinde Nagold haben das Singen, als wir noch Präsenzgottesdienst hatten, vom Platz aus nur mit Mundschutz und später dann gar nicht mehr gestattet.

Wie halten Sie es in Ihrer Gemeinde mit den Corona-Regeln?

Wir haben ein Hygienekonzept erarbeitet mit Händedesinfektion, Bestuhlungsplan, Maskenpflicht, Registrierung der Besucher und einen Hygienebeauftragten. Das Konzept wurde im Laufe des vergangenen Jahres auch angepasst und verfeinert. Es ist uns ein Anliegen, verantwortungsbewusst und sorgsam mit dem Privileg Gottesdienst feiern zu können umzugehen. Wir wollen uns des Vertrauens würdig erweisen. Momentan gibt es allerdings nur Online-Gottesdienste, unsere Kleingruppen treffen sich nur digital. Auch haben wir nicht alles gesetzlich Machbare ausgereizt. Hier hat uns der Staat eine hohe Verantwortung übertragen. Wir haben, in der Leitung, immer nach dem Grundsatz entschieden, was können wir als Christengemeinde tun, um die Zahlen niedrig zu halten und Ansteckungen zu vermeiden und dennoch den Präsenzgottesdienst aufrechtzuerhalten.

Wie finden in ihrer Christusgemeinde Gottesdienste statt: in Präsenz, online oder per Zoom?

Wir haben r-Gottesdienste, die über Youtube verfolgt werden können. Einmal im Monat einen Zoom-Gottesdienst, weil es uns wichtig ist, dass sich alle in einem Gottesdienst einbringen können. Wir hatten vor dem zweiten Lockdown auch schon Online-Gottesdienste, an denen die Möglichkeit bestand Präsenz teilzunehmen. Dann allerdings auch unter Einhaltung des Hygienekonzepts.

Und wie sehr belastet das den Alltag in Ihrer Gemeinde?

Wie alle haben auch wir festgestellt, dass Menschen soziale Wesen sind. Wir sind auf Gemeinschaft ausgerichtet. Auch wenn wir dank moderner Technik uns digital begegnen können, so ist dies doch kein vollwertiger Ersatz für eine reale Begegnung. Insbesondere unsere jungen Familien vermissen diesen Austausch und das gemeinsame Erleben. Die Secondhandmodemärkte mussten abgesagt werden, Bauprojekte verschoben werden. Die Aufrechterhaltung der Beziehungen untereinander ist schwieriger, gerade auch für die älteren Gemeindemitglieder, die nicht so mit der modernen Technik vertraut sind. Auch unsere Jugendarbeit und Royal Ranger, die in der Gemeinde stark ist, leidet unter den Maßnahmen sehr. Wir als Christusgemeinde Nagold hatten vor dem ersten Lockdown regelmäßig Gemeindeessen, uns nach dem Gottesdienst getroffen zum Austausch, Kaffeetrinken, einfach innige Gemeinschaft. Das war ein wesentlicher Bestandteil unseres Gemeindelebens. Dies nicht mehr tun zu können, seit nunmehr einem Jahr, erfüllt mich mit Traurigkeit.

Schulen, Läden, Restaurants und Cafes mussten vor Monaten wegen der Pandemie schließen. Aber in vielen Kirchen finden nach wie vor Präsenzgottesdienste statt. Halten Sie diese Ausnahmeregelung für die Kirchen für gerechtfertigt?

Eine schwierige Frage. Gerade weil wir alle von diesen Schließungen betroffen sind, wir durch diese schweren Zeiten gehen, ist es umso wichtiger, dass wir ein Zeichen der Hoffnung, der Ermutigung durch unseren Glauben und somit auch unsere Gottesdienste weitergeben. Dieses gemeinsame Erleben vor Ort hat eine Tiefe, die über digitale Medien nur schwer erreicht werden kann. Deshalb haben wir als Gemeinde versucht, einen Weg zu finden, solange wir es verantworten konnten, Gottesdienste in Präsenz durchzuführen. Wir haben aber auch gemerkt, dass für uns ein Präsenz-Gottesdienst unter Corona-Bedingungen nicht das gleiche ist, wie ein normaler Gottesdienst. Und doch erleben wir, dass in Kirchen, die noch Präsenzgottesdienste anbieten, Menschen diese aufsuchen, um Halt zu finden. Solange dies unter einem guten Hygienekonzept, das auch befolgt wird, geschieht, kann der Gottesdienst somit auch ein Ort der Hilfe sein. Ich verstehe ihre Frage nach Gerechtigkeit, nur müssen wir hier ehrlich sein und zugeben, dass es bei all den Maßnahmen, die ergriffen wurden, die Frage der Gerechtigkeit wohl objektiv unbeantwortet bleiben muss. Viel wichtiger ist, dass wir uns hier nicht gegeneinander ausspielen. Das gilt nicht nur für die Kirchen. Sondern auch für Aussagen wie zum Beispiel, dass die Jugend und ihre Partys für die Verbreitung des Virus verantwortlich seien. In dieser besonderen Zeit ist es mir einfach wichtig, dass wir als Gesellschaft zusammen halten und uns nicht durch pauschale Schuldzuweisungen trennen lassen. Denn nur, wenn wir gemeinsam handeln, werden wir vielleicht sogar gestärkt aus dieser Krise herauskommen.n Die Fragen stellte Roland Buckenmaier