Nagold Neun Kinder aus Schulhaus gerettet

15 Uhr am Samstagnachmittag: Bei den Feuerwehrabteilungen Hochdorf und Vollmaringen wurde der Alarm ausgelöst. Ein Feuer, so die Übungsannahme, war bei einer Veranstaltung im Mehrzweckraum der dortigen Grundschule in der Steinstraße ausgebrochen. Die meisten Besucher konnten sich aus eigener Kraft retten. Einige Kinder wollten sich innerhalb des Gebäudes in Sicherheit bringen und galten als vermisst.

Etwa sechs Minuten nach der Alarmierung trafen die ersten von insgesamt fünf Feuerwehrfahrzeugen am Übungsobjekt Grundschule ein. Die Hochdorfer Feuerwehrabteilung, als erste vor Ort, leitete die Rettung der vermissten Menschen ein und bereitete einen Innenangriff vor. Zwei Atemschutzträger waren dabei im Einsatz. An der Außenwand des Schulgebäudes wurde eine Leiter aufgestellt, über die die Kinder ins Freie gebracht werden sollten.

Eine zusätzliche Wasserversorgung vom Saugschacht Daxburghalle wurde aufgebaut und mittels Riegelstellungen wurden die angrenzenden Gebäude gegen ein Übergreifen der Flammen geschützt.