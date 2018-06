Nagold Neues Baugebiet für Gündringen

Allerdings kündigt die Sitzungsvorlage auch an, dass die jetzt startende Gebietsentwicklung des Mühlenareals gleichzeitig auch Auftakt sein soll für eine deutlich weitergehende, potenzielle bauliche Weiterentwicklung in den Auenbereich der Steinach hinein. Was nicht so ganz unproblematisch werden dürfte: Genau dieser Auenbereich liegt derzeit noch in einem sogenannten "FFH-Gebiet". FFH-Gebiete sind spezielle europäische Schutzgebiete im Natur- und Landschaftsschutz, die nach der "Fauna-Flora-Habitat"-Richtlinie ausgewiesen wurden und dem Schutz von Pflanzen (Flora), Tieren (Fauna) und Lebensraumtypen (Habitaten) dienen.

Solche FFH-Gebiete sind zudem Teil des sogenannten "Natura-2000"-Netzwerkes – ein zusammenhängendes Netz von Schutzgebieten innerhalb der Europäischen Union, das seit 1992 länderübergreifend nach den Maßgaben der FFH-Richtlinie errichtet wird. Es dient dem koordinierten Schutz gefährdeter wildlebender heimischer Pflanzen- und Tierarten und ihrer natürlichen Lebensräume.

Genau deshalb wohl gab es bei der formalen Abstimmung im TA über das künftige neue Gündringer Wohnbaugebiet genau eine Gegenstimme – von Grünen-Stadtrat Bernd Gorenflo. Alle übrigen TA-Mitglieder stimmten den Planungen der Stadtverwaltung und der Beschlussempfehlung für den Gemeinderat ohne große weitere Diskussion zu.

Das Thema wird auch Tagesordnungspunkt auf der nächsten Sitzung des Gündringer Ortschaftsrates sein, der dazu voraussichtlich am 22. Juni zusammenkommen wird.