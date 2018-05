Nagold Neuer Wohnraum für Vollmaringen

Und der Bauherr fügte hinzu: "Das Kronenareal wartet auf seine ersten Bewohner, die im September einziehen werden".

Wert legt Bauträger Hammer auf die Feststellung, dass die Stadt Nagold das Baugrundstück verhältnismäßig günstig zur Verfügung gestellt hatte – "und das geben wir eins zu eins weiter".

Ortsvorsteher Daniel Steinrode freute sich, dass viele Vollmaringer am Richtfest teilnahmen, um einen Blick hinter die Kulissen des Neubaus zu werfen. "Das zeigt das große Interesse an der Entwicklung in der Ortsmitte", meinte der Ortsvorsteher. Positiv fand er es außerdem, dass Hammer als Bauherr das Potenzial in Vollmaringen erkannt habe.

Immerhin herrsche auch in Vollmaringen eine starke Nachfrage in Sachen Wohnraum.

Interessenten aus der Region Stuttgart

Vor allem durch die Nähe zur Autobahn gebe es viele Interessenten aus der Region Stuttgart, und Steinrode betonte: "Vollmaringen ist attraktiv mit guter Anbindung, schöner Lage und einem aktiven Vereinsleben." Und so ist es kein Wunder, dass der Ortsvorsteher davon ausgeht, dass in Zukunft weitere Wohnbau-Projekte in Vollmaringen realisiert werden.

Wie am Rande des Richtfestes deutlich wurde, stehen derzeit noch vier Wohneinheiten auf dem Kronenareal zum Verkauf. Es handelt sich dabei um zwei Penthouse-Wohnungen sowie zwei familiengerechte Wohnungen mit Garten im Erdgeschoss.