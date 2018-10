Nagold Neue Rektorin hat große Pläne für kleine Grundschule

Und auch in Vollmaringen haben Eltern, Schüler und Kollegium schon gute Erfahrungen mit Rektorin Breitling gesammelt, die die Schule faktisch bereits seit den Osterferien leitet. "Ein absoluter Teammensch" sei sie, berichteten die Lehrer, "super nett", erklärten die Schüler, "und zwar so nett, dass die Kinder abends im Bett noch davon erzählen", sagten die Eltern. Nur eine Schwachstelle hat Irene Breitling: Malen kann sie nicht, wie sie offen zugibt. Ihr künstlerisches Talent zeigt sich eher in der Musik. Sie spielt Klavier und ist als Organistin und Chorleiterin aktiv.

Für die Zukunft der Grundschule Vollmaringen hat Breitling einiges geplant, wie sie in ihrer Antrittsrede verriet. Neben der Sprunggrube soll die kleine Schule ein eigenes pädagogisches Leitbild bekommen. "Ich möchte an unserer Schule eine Gemeinschaft auf die Verlass ist – ohne einzuengen." Um diese zu stärken, soll es unter anderem Schul-T-Shirts und ein Schullogo geben. "Außerdem ist es mir wichtig, den Kindern Wurzeln zu geben und ein positives Heimatgefühl zu vermitteln", so Breitling. Die Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Eltern sei dafür sehr wichtig. "Es geht mir dabei um Heimatgefühl im besten Sinne – mit Offenheit für andere Kulturen und neue Denkweisen", betonte Breitling. Dafür sei auch das Erlernen von Medienkompetenz ein wichtiger Baustein. "Ich möchte den Kindern ein stabiles Fundament mitgeben", so die 55-Jährige. In Vollmaringen, wo sie im Unterricht täglich mit jedem ihrer Schüler in Kontakt stehe, ginge das besonders gut. "Wer wollte hier nicht Schulleiterin sein?"