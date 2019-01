Nagold Neue Regional-Direktorinnen für den Bereich Nagold

Anna Kollinger war nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau bei der damaligen Volksbank Herrenberg-Rottenburg zunächst Beraterin in Rottenburg. Nach ihrem Abschluss zur Bankfachwirtin und des Bankbetriebswirtschafts-Studiums war sie in der Kundenberatung und -betreuung in Gärtringen tätig und ab 2008 stellvertretende Teamleiterin. Ab 2011 leitete sie im Geschäftsbereich Privatkunden Region Herrenberg das Team Gärtringen, Rohrau, Oberjesingen und Deckenpfronn. Seit 2. Januar 2019 ist sie Regional-Direktorin für den Bereich Privatkunden in der Region Nagold und tritt damit die Nachfolge von Carsten Hekel an, der die Geschäftsführung der Unternehmenstochter Fischer Versicherungsmakler übernimmt.

Im privaten als auch gewerblichen Kreditbereich tätig

Sonja Schmollinger war nach ihrer Ausbildung bei der damaligen Volksbank Herrenberg sowohl im privaten als auch gewerblichen Kreditbereich tätig. Von 1998 an war sie Firmenkundenbetreuerin, von 2000 bis 2007 im Bereich Firmenkunden Rottenburg und danach stellvertretende Bereichsleiterin Firmenkunden Herrenberg. Seit 2013 leitet sie den Geschäftsbereich Firmenkunden Region Rottenburg. 2014 wurde ihr Prokura erteilt und sie zur Regional-Direktorin Firmenkunden Region Rottenburg ernannt.