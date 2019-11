Nagold Neue Erlebnis-Gastronomie im ehemaligen Bahnhof

"Diese Chance konnte ich mir nicht entgehen lassen", betonte Tommi Strohäker in dieser Woche bei der offiziellen Einweihung vor zahlreichen geladenen Gästen. 13 Jahre lang hatte er "Tommi´s Bistro" in Unterjettingen erfolgreich geführt – doch im komplett renovierten früheren Nagolder Bahnhofsgebäude hat er nun eine "phänomenale Location" gefunden, in der er sich ganz auf "Steaks und Partys" konzentrieren will.

Im neu geschaffenen, einmaligen Ambiente serviert Tommi Strohäker mit seinem Küchenteam künftig feine Steaks, schwäbische Tapas und weitere regionale Spezialitäten. Ein weiteres Markenzeichen werden regelmäßige Rock- und Party-Events bilden.