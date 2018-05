Nagold Neue Allianz: Häfele und FC Bayern auf Augenhöhe

Großer Bekanntheitsgrad

Während der Global Player für Beschlagtechnik und elektronische Schließsysteme mit Stammsitz in Nagold hier zuhause eher ein so genannter "Hidden Champion" ist, liefert Häfele in vielen asiatischen Ländern nicht nur an Generalunternehmer, Innenausbauer, Handwerk und Möbelindustrie, sondern auch in großem Stil und mit entsprechender Werbung direkt an den Endverbraucher.

"So haben wir auf diesen Märkten einen großen Bekanntheitsgrad erreicht und sind dort mindestens ebenso populär wie der deutsche Fußball-Rekordmeister", sagt Unternehmensleiterin Sibylle Thierer.