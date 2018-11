Nagold Naturpark-Genussmesse kommt zum dritten Mal

Zur dritten Naturpark-Genussmesse in Nagold werden Stefan Kapp vom Gasthaus Krone Altbulach aus Neubulach und Andreas Schäuble vom Restaurant Bergfriedel aus Bühlertal den Gästen allerlei regionale und saisonale Leckereien auftischen. "Stefan Kapp hat sich für die Genussmesse auf Knödel spezialisiert und Andreas Schäuble freut sich darauf, seine badische Küche in Württemberg präsentieren zu dürfen", so Stefan Dangler vom Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord. Als Dessert gibt es beispielsweise Bauernhofeis und selbstgebackenen Kuchen vom Liederkranz Emmingen.

Zwölf Beschicker

Und auch wer lieber zuhause schlemmt, kommt auf seine Kosten: "Zwölf Beschicker werden auf unserem Erzeugermarkt ihre Waren von Wild über Liköre bis hin zu Kräutersalben anbieten", berichtet Dangler. "Außerdem wird ein Kamm-Macher zu Besuch sein, der Kämme aus regionalem Holz sägt und dem man dabei über die Schulter schauen kann." Zusätzlich werden verschiedene Stände über Ausflugsziele und die Region informieren.