Nagold Natur und Heimat im Fokus

Köcher habe stets sehr präzise und gegenständlich gemalt, erklärt Ploghöft, manche Stadtansicht könnte man als naiv bezeichnen, Abstraktion sei ihm eher fremd gewesen. Gemalt habe er mit Öl, Wasserfarben und Bleistift.

Köcher wurde 1912 in Stuttgart geboren, er studierte Biologie und Veterinärmedizin in München. Er arbeitete als Tierarzt, zunächst in Wildberg, von 1953 bis zu seiner Pensionierung 1977 in Nagold. 1993 starb Egon Köcher.

Die Ergebnisse seiner ersten künstlerischen Versuche seien sehr präzise und naturgetreue Pflanzenzeichnungen gewesen. Dabei malte Köcher die Natur nicht nur, sondern er setzte sich für sie ein, etwa für das erste Nagolder Naturschutzgebiet im Mindersbacher Tal, so Prewo. Köcher habe dort Flächen gekauft, um das Vorhaben durchzusetzen.

Die Werke, die in der Ausstellung zu sehen sind, werden als Leihgabe von der Familie Köcher zur Verfügung gestellt.

Im Einzelnen sind drei Ausstellungen geplant. Die Vernissage findet am Sonntag, 3. Juni, um 11 Uhr im Bürgerzentrum Nagold statt. Am Freitag, 8. Juni, 19 Uhr, wird ein weiterer Teil der Ausstellung in der Volkshochschule Nagold eröffnet. Die Werke im Bürgerhaus Mindersbach werden am Sonntag, 10. Juni, ab 14 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

"Die Fülle seiner Werke musste strukturiert werden", meint Dorothee Müller, Leiterin der Jugendkunstschule Nagold. Als begleitende Veranstaltungen werden in Mindersbach auch geführte Wanderungen angeboten, um Egon Köcher, seiner Malerei und seiner Natur- und Heimatliebe auf die Spur zu kommen.