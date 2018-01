Nagold Narren ohne Nachwuchssorgen

Für diese Akzeptanz sorgen die Narren selbst, indem sie ehrenamtlich mit anpacken. Zum Beispiel bei der Renovierung des Backhauses am neuen Dorfplatz, den die Narrenfreunde an diesem Dreikönigstag mit viel Geheule und Nebelschwaden überziehen, um anschließend sechs neue Hexen und drei Narrensamen mit allerlei unschmackhaften Kompositionen, die es zu vertilgen gilt, in den närrischen Kreis aufzunehmen. "Ich warte nur noch auf den Tag", lacht Ortsvorsteher Thomas Reimer, der dem närrischen Treiben beiwohnt, "bis eines Tages ein Narrenumzug durch Schietingen zieht."

So wie in Hochdorf, dessen Narrenzunft, schon in zwei Wochen beim großen Umzug 2000 Hästräger erwartet. Beim Schützenhaus machen die Hochdorfer an diesem Nachmittag das größte Remmidemmi und lassen, unter den Guggenmusikklängen der "Luschdigen Bruat"" aus Göttelfingen erahnen, dass diese kurze Narrensaison, die in diesem Jahr schon am 13. Februar enden wird, in Hochdorf umso ausgelassener gefeiert wird. Dafür sorgt schon Sven Katz, im 19. Jahr Zunftmeister in Nagolds größtem Stadtteil. Er weiß, wie man seine Truppe in Stimmung bringt – und übers ganze Jahr mit vielen Aktionen bei Laune hält.

Mittlerweile musste er bei seinen Daxburghexen sogar einen Aufnahmestopp verhängen. 60 Hexen sind genug, befand die Zunft und will verstärkt die anderen Gruppen aufwerten: die Maiwaldteufel, die Erdmahle und die neueste Gruppe der Narrenzunft, die "Zwoasäckle". Von den gut 200 Mitgliedern der Zunft ist jeder zweite ein aktiver Hästräger. Am Dreikönigstag werden ein halbes Dutzend in die Zunft aufgenommen – auch hier mit schier ungenießbarem Brei und Gebräu, das den Neulingen mehr oder minder freiwillig verabreicht wird. So beginnt für sie, was Sven Katz vom Narrenwagen proklamiert: "eine glückselige Fasnet".

"Jeder will nur noch Hexe sein"

Im Nachbarort Vollmaringen sieht man die allerorten sprießenden närrischen Triebe derweil mit gemischten Gefühlen. "Eigentlich traurig", sagt Helmut Koppenhöfer, der seit fünf Jahren an der Spitze der örtlichen Narrenzunft steht: "Jeder will nur noch Hexe sein, keiner will mehr Brauchtum hochhalten."

Für einen katholischen Ort ist die Zunft, gegründet 1983, zwar noch relativ jung, aber man beruft sich dennoch auf eben besagten Brauchtum und verweist auf die Mitgliedschaft im Freundschaftsring Neckar-Gäu, dem 26 Zünfte angehörigen. Man halte hier was auf Tradition, auf Fasnetsveranstaltungen im Flecken und zeigt es an diesem Abend auch. Kaum ist im Turm der St. Georgskirche beim 18-Uhr-Läuten der letzte Glockenschlag verklungen, ziehen sie ein unter närrischen Klängen auf den Kirchplatz – die Weiherhexen und Teufel, die Fruchtmaale und der Narrenrat, um die Masken abzustauben und sich mit dem düsteren Teufelstanz einzustimmen auf die kurze Saison, die am Fasnetssamstag in Vollmaringen ihrem Höhepunkt zustreben wird: mit 1800 Hästrägern, die zum großen Umzug erwartet werden.