Nagold Nagolds sportliches Fun-Event

Und wer kein Team zusammenbekommt (also mindestens vier Läufer), aber dennoch gerne mitlaufen will? Für den gibt es in diesem Jahr einen zusätzlichen Service: Er oder sie können sich unter dem Stichwort "Suche Mittäufer für den 22. Juni" mit den folgenden Angaben melden: Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefon, Meine Fitness (top / laufe häufig / reiner Hobbyläufer/-in). Mit diesen Informationen werden am 19. Juni dann passende Teams zusammengestellt. Die jeweiligen Team-Mitglieder werden informiert und treffen sich am 22. Juni um 18.20 Uhr auf dem Longwy-Platz, um sich kennenzulernen und das Startgeld von zehn Euro pro Kopf abzurechnen.

Anmeldeschluss für den Nagolder Mittsommerlauf ist am Montag, 18. Juni.

Teams melden sich für den Nagolder Mittsommerlauf über die Homepage www.vfl-nagold.de an. Dort befindet sich ein Online-Formular.

Wer kein Team hat, aber gerne mitlaufen will, schickt eine E-Mail an: info@vfl-nagold.de.