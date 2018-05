Nagold Nagolds Handballer suchen einen neuen Chef

Nagold. Sowohl Abteilungschef Thomas Klenk als auch sein Stellvertreter Thomas Günther stellten sich jetzt bei der Abteilungsversammlung nicht zur Wiederwahl. Nachdem es weder im Vorfeld, noch in der Versammlung Kandidaten gab, müssen die Mitglieder am 21. Juni noch einmal außerordentlich zusammenkommen.

Wie der Abteilungsleiter anmerkte, fehle ihm mittlerweile die Motivation, um weiterhin an der Abteilungsspitze zu stehen. Ausschlaggebend dafür seien verschiedene Faktoren, unter anderem sei es der "Kampf mit den Behörden", der ihn frustriere. Ein großes Problem sei die Hallenkapazität, zumal es in Nagold mit der Bächlenhalle nur eine Halle mit Zuschauertribüne gibt. Und so versuche jeder Verein, mit seinen Veranstaltungen in die Bächlenhalle zu kommen, wobei es bei den Verantwortlichen noch nicht angekommen sei, dass "wir einen Rahmenspielplan haben und nicht wegen jedem Juxturnier unsere Spiele verlegen können", macht Thomas Klenk deutlich. "Da vermisse ich oft die nötige Unterstützung." Zuvor hatte Klenk, bei dem sich zudem berufliche Veränderungen ankündigen, unterstrichen, dass die Abteilung besonders im Nachwuchsbereich einen guten Zulauf habe.