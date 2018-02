Nagold Nagolds erster hauptamtlicher Feuerwehrchef

In die erste echt brenzlige Situation kam der neue Nagolder Feuerwehrkommandant, als er gerade mal 20 war. In Kronach war das, beim Brand eines mehrstöckigen Gebäudes. Gemeinsam mit einem Partner habe er das Gebäude betreten – eine Aktion, die er fachmännisch als "Innenangriff" bezeichnet. "Das Gebäude war völlig verraucht. Wir waren auf der Suche nach dem Feuer. Plötzlich war mein Partner verschwunden, ich war völlig isoliert – da wird es einem schon mulmig." Reiff, der Neue in Nagold, berichtet solche Ereignisse nur auf ausdrückliche Aufforderung. Der 44-Jährige ist ein eher stiller, nachdenklicher Mann – sich in den Mittelpunkt schieben, ist ihm fremd.

Der Badener Reiff hat Baden bisher beruflich niemals verlassen

Geboren in Bruchsal, aufgewachsen in Kronau, dann Wirtschaftsingenieur-Studium in Karlsruhe, später Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl, Lehrgänge für den gehobenen Feuerwehrdienst. Es folgten erste Anstellungen in der Verwaltung der Großen Kreisstadt Stutensee, dort beruflicher Aufstieg, seit 2010 Leiter im dortigen Ordnungsamt. Was auffällt an diesem Lebensweg – der Badener Reiff hat bisher Baden beruflich niemals verlassen. Tatsächlich ist der neue Job in Nagold sein erster Sprung ins Württembergische. Ein Sprung ins kalte Wasser?