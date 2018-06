Nagold Nagolder Gesichter und Geschichten

Heidi Heuser-Kawerau und Anette Heuschling sind nicht nur im echten Leben Powerfrauen. Die Architektin und die Kunsthistorikerin, die momentan als Hausfrau und Mutter Zugange ist, haben im Stück zwei tragende Frauenrollen. Heuser-Kawerau ist Magaretha Zeller, Heuschling ihre Nachbarin Magarethe Hofacker. "Ich kann mich gut in meine Figur hineinversetzen. Sie leidet sehr darunter, dass ihr Mann an der Misere ihrer Nachbarin schuld ist", sagt Heuschling. "Für Magaretha Zeller war es die totale Katastrophe. So schlimm ist mein Leben zum Glück nicht", so Heuser-Kawerau. Beide genießen die professionelle Zusammenarbeit mit Regisseurin Isolde Alber. "Es ist einfach super faszinierend, wie breit sie recherchiert hat. Sie nimmt sich viel Zeit, um uns unsere Rollen näher zubringen", meinen sie einhellig.

"Romeo und Julia im Schwarzwald oder Der dreibeinige Hase" feiert am Donnerstag, 14. Juni, Premiere. Bis Sonntag, 17 Juni, ist das Stück täglich zu sehen. Weitere Vorstellungen sind jeweils am 20., 21., 23. und 24. Juni, außerdem vom 28. Juni bis zum 1. Juli. Einlass ist jeweils um 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Mit Ausnahme der Vorstellungen an den Sonntagen 24. Juni und 1. Juli: Einlass ist dann um 16 Uhr, Beginn 16.30 Uhr. Start des Stationentheaters ist beim Café am Kleb. Karten (Erwachsene 21, ermäßigt 15 Euro, Abonnenten der Konzert- und Theaterreihe erhalten zwei Euro Ermäßigung) gibt es unter anderem im Rathaus-Cafe sowie in den Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten.