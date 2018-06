Nagold Nagolder Badegenuss in Unterwäsche

Nagold. "Auch die Badekultur ist ein Stück Stadtgeschichte", erklärte Oberbürgermeister Jürgen Großmann bei der Ausstellungseröffnung. Für ihn zeigte die Ausstellung mit ihren Exponaten, dass das Thema Baden in Nagold "ebenfalls eine lange Erfolgsgeschichte ist. Während mit alten Fotos und historischen Badeutensilien im Steinhaus die Geschichte des Nagolder Schwimmbades in den Mittelpunkt gerückt wird, nutzte der OB die Gelegenheit auch für einen Blick in die Zukunft. So sei es bislang noch eine Crux, dass es in Nagold zwar zwei Flüsse gebe, "wir es aber noch nicht geschafft haben, das Naturbaden zu ermöglichen", machte Jürgen Großmann deutlich.

Wie Museumsleiterin Herma Klar ausführte, war es für eine kleine Stadt wie Nagold relativ früh, dass bereits 1876 die erste Badestelle an der Nagold eingerichtet wurde. Allerdings kam der Anstoß dazu von außen – und zwar von der Seminarbaukommission.

Gesundheitsbewegung und Wehrertüchtigung