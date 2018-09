Nagold Nagold.de zeigt sich in neuem Kleid

"Wir wollen mit unseren Informationen immer ›up to date‹ sein und so haben wir uns dazu entschieden, eine komplett neue Seite aufzuziehen", meint der OB. Nach der letzten Umgestaltung im Jahr 2011 zur Landesgartenschau folgte nun, sieben Jahre später, der zweite Relaunch.

Die neue Gestaltung der Webseite ist sehr bildlastig. Wichtige Informationen zeigen sich vor allem in farbigen Boxen. "Wir haben die Seite aus der Sicht der Nutzer aufgebaut", erklärt Tina Block. Das bedeutet, dass alte, meist ämterbezogene Informationsmuster aufgerissen wurden und nun der Service mehr im Vordergrund steht.

Die Seite Nagold.de unterteilt sich im wesentlichen in drei eigene Unterseiten, Portalen, wie Block sie nennt: "Stadt und Rathaus", "Freizeit und Tourismus" sowie "Wirtschaft und Bauen". Jedes der Portale hat eine eigene Startseite, wo die wichtigsten Informationen auf einen Blick zusammengestellt sind. Beispielsweise werden unter "Stadt und Rathaus" auf einen Blick alle Stadtnachrichten veröffentlicht. Unter "Freizeit und Tourismus" zeigt sich eine bunte, emotionsgeladene Seite. Touristen sehen hier auf einen Blick, was es in der Stadt zu sehen gibt, wo sich was in der Stadt befindet und welche Veranstaltungen es gibt. "Wir wollen, dass die Leute schnell zu den Informationen gelangen, die sie wollen." Dabei spielt das Thema "digitale Barrierefreizeit" eine Rolle. Die Seite soll selbsterklärend sein. Ein bewegtes Element weist den Weg durch die Seite. Links werden unmissverständlich dargestellt.

In den Portalen selbst gibt es auch wieder ein Menü mit den gewohnten Unterseiten. Obwohl auch hier wieder "aufgeräumt und ausgemistet wurde", wie Block erklärt.

Nun gilt es die Homepage weiterzuentwickeln. Jedes Amt hat nach wie vor die Aufgabe, seine Zuständigkeitsbereiche auf der Webseite mit aktuellen Informationen zu füttern. Die bisherigen Rückmeldungen seien größtenteils positiv gewesen, so Block.