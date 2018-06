Nagold Nagold wird zur Fairtrade-Stadt

Nagold. Es ist geschafft, Nagold hat die Voraussetzungen zur Zertifizierung als Fairtrade-Stadt erfüllt. Nun sind es nur noch wenige Tage bis zur Zertifizierung. Die Feier findet am Samstag, 16. Juni, ab 11 Uhr im Rathaus-Foyer statt. Die Stadt reiht sich damit als zweite Kommune im Landkreis in die Riege der Fairtrade-Kommunen in über 29 Ländern ein. Ein buntes Programm lädt zum Mitmachen und Informieren ein.