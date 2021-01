Nagold Nagold neue Kita startet "ganz gemütlich"

Nagold. Bis in der neuen Kita volles Haus herrscht, wird es aber noch etwas dauern. Vorerst wird nur eine Notbetreuung angeboten. Nur zwei Kinder sind ab Montag im Haus. "Wir starten ganz gemütlich", sagt Kita-Leiterin Simona Merkle. Die 25-Jährige stehe symbolisch für die Aufgeschlossenheit der Stadt, jungen Menschen Chancen zu geben und sie in Führungspositionen einzusetzen. "Wer was zwischen den Ohren hat, ist bei uns willkommen", sagt Oberbürgermeister Jürgen Großmann.

In der unteren Etage wird es für Kinder ab drei Jahren 50 Kita-Plätze geben. Für Kinder unter drei Jahren gibt es in der oberen Etage 20 Plätze. Die Altersgruppen sind voneinander getrennt. Doch innerhalb der Altersgruppen wird nach einem offenen Konzept betreut, erklärt Merkle. Die Kinder sind nicht in festen Gruppen eingeteilt, sondern können sich auf ihrer Etage frei bewegen. Sie können also selbst entscheiden, ob sie sich im "Bewegungsraum" austoben wollen oder sich im Raum nebenan doch lieber mit Spielzeug beschäftigen. Beide Altersgruppen haben zudem einen Außenbereich.