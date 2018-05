Nagold Nagold hat jetzt eine faire Kita

Projekt "Reise eines T-Shirts"

Im Projekt "Reise eines T-Shirts" haben die Kinder unter der Leitung von Erzieherin Duška Ceran den Weg der Herstellung eines T-Shirts nachverfolgt – vom Baumwollanbau in Indien über das Färben in China bis zum Nähen und Drucken in Bangladesch sowie schließlich dem weltweiten Verkauf.

Dabei lernten die Kinder jede Menge über die Arbeitsbedingungen bei der Herstellung und generell über die Lebensbedingungen der Menschen in den Ländern sowie über Umweltschutz.