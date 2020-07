Nagold "Nagold geht auf die Straße" findet Anklang

Cityverein und Werbering haben sicher schon weit größere Aktionen in der Stadt gestemmt. Und doch sollte der Stellenwert von "Nagold geht auf die Straße" nicht unterschätzt werden. Nach den Corona-Beschränkungen, den Schließungen der Läden und der Absage von manchem Event, war das nun wieder die erste gemeinsame Veranstaltung, die rund 30 Händler in der City auf die Beine gestellt hatten. Und so zog es sie auf die Straße, von etwa 16 bis 20 Uhr, wohlwissend, dass sich so mancher Kunde dort am wohlsten fühlt – an der frischen Luft.

Vor allem Waren präsentierten die Händler, aber auch zum Verweilen lud man ein – bei Snacks, Drinks, Espresso und Kuchen oder auch einem luftigen Sommerwein im gemütlichen Outdoor-Ambiente. Hier und da konnten sich die Besucher am Glücksrad probieren oder zum Beispiel auch eine Kopf- und Handmassage genießen.