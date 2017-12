Nagold. Der nächste Krämermarkt in Nagold findet letztmalig in diesem Jahr am Donnerstag, 14. Dezember, in der Innenstadt statt. Der Krämermarkt beginnt um 8 Uhr und endet um 18 Uhr. Die Stände erstrecken sich im Bereich Marktstraße zwischen Vorstadtplatz und Oberamteistraße sowie in der Turmstraße. Wegen der Sperrung der Marktstraße verkehrt der Citys-Bus an diesem Tag nicht.