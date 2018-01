Nagold Nachwuchsregisseur beweist ein gutes Händchen

Nicht nur hatte Nachwuchsregisseur Silvester Keller mit der Komödie des Theatermachers Klaus Mitschke ein gutes Händchen bewiesen, sondern die Akteure rissen das Publikum in dieser schwungvollen Inszenierung durch rasant gezündete Wortraketen, Szenengags und die nuancierte Ausgestaltung der Rollencharaktere zu wahren Begeisterungsstürmen hin – reicher Szenenapplaus inclusive.

Mit einem erheblichen Hang-over von seiner Junggesellenparty versucht sich David in seinem New Yorker Loft allmählich zu sortieren, fahndet nach seinem Hemd – doch das ist "besetzt", nämlich von der Kunststudentin Florence, die ihre Kasse mit Jobs als Tänzerin aufbessert und eben in Davids Schlafzimmer – in dessen Hemd – erwacht.

Nicht genug: Offenbar ist David mit der jungen Frau seit der Nacht sogar "unverschuldet verheiratet"! Da ist guter Rat teuer und der gewiefte Freund Ian kommt wie gerufen. Atemberaubend, wie Tim Schneider als verkaterter David, Manuele Pilloni als zwischen den sprichwörtlichen Stühlen jonglierendes Chamäleon und Alexandra Nuoffer als entzückende "Flo" auf der Klaviatur von Mimik, Bewegung, Körpersprache spielen. Als Davids Verlobte Vanessa auftaucht – Silja Seeger ist der toughe, etwas verzickte Gegentyp zu "Flo" – und kurz darauf weitere Familienangehörige, gerät David wirklich in die Bredouille, zumal sich die Personen unter keinen Umständen begegnen sollten.