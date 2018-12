Nagold Nacht der Lichter setzt Glanzpunkte

Eigentlich ist dieses zauberhafte Spektakel zum Auftakt der Adventszeit in Nagold ein Selbstläufer. Oder wie Cityvereinschefin Siegrid Plaschke es nennt, "eine der größten Events in der dunklen Jahreszeit". Also: volle Stadt garantiert. Aber Citymanagerin Anna Bierig ging schon lange vor dem offiziellen Beginn um 18 Uhr "mit einem schlechten Bauchgefühl" durch die Straßen. Ihre Wetter-App sagte genau das voraus, was tatsächlich vom Himmel kam: ständiger Nieselregen. Alles andere als optimale Bedingungen für eine Stadt, die sich von ihrer schönsten Seite zeigen will.

Aufgeklappte Regenschirme bestimmen Bild

Und so bestimmte zum offiziellen Auftakt das Bild von aufgeklappten Regenschirmen die Szenerie, die Leute drängten sich unter die Arkaden, in die Zelte oder eben gleich in Nagolds Wirtschaften. Nagolds Einzelhändler, die zur langen Einkaufsnacht bis 24 ihre Tore geöffnet hatten, blickten skeptisch drein. Der erste Eindruck einer Geschäftsfrau: "zu ruhig". Andere hofften doch noch auf eine Wetterbesserung – und dass der Besucherstrom noch anziehen möge. Cityvereinschefin Plaschke übte sich zu diesem Zeitpunkt in Gelassenheit: "Es ist ja noch nicht mal achte."